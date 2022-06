Des lampes pour l’extérieur et/ou l’intérieur

Une toute jeune entreprise allemande baptisée 8 Seasons nous régale de ses magnifiques créations hautement décoratives tout en plastique. Parées de formes modernes et innovantes, celles-ci apporteront une touche design pour vos extérieurs : parfait pour vos jardins, terrasses ou piscines. Et ce qu’on aime particulièrement, c’est que ces lampes sont versatiles et peuvent indifféremment être installées à l’intérieur ou à l’extérieur. Découvrez ces créations lumineuses !