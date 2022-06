Ce qui fait rêver les Enfants.!!

Certains courants artistiques, dont l’utilisation a commencé dans la rue, sont devenus très à la mode et s’invitent de plus en plus dans vos maisons. Depuis quelques années, le tag est devenu un critère de choix pour les chambres des enfants, et fait rêver ces derniers tout au long de leurs années de maternelle et primaire. Ici, nous avons une représentation simple d’un taggeur en train de tagger, exécutée par un artiste peintre qui décore vos murs avec couleurs criardes et dynamisme. Un large panel s’offre à vous qui vous permet de choisir les motifs et les mouvements.