10 Douches Extraordinaires.!!

Nous sommes de plus en plus nombreux à préférer les douches aux bains : plus rapides, plus pratiques, plus écologiques, elles ont beaucoup d’atout. Et pourtant, on hésite parfois à opter pour une simple douche en lieu et place de la traditionnelle baignoire. Parce que si elles sont à l’évidence plus fonctionnelles, les douches sont aussi parfois moins esthétiques qu’une baignoire. Mais avec cette sélection, vous verrez qu’une douche peut avoir le même potentiel séduction qu’une baignoire !!