10 Splendides Maisons en Pleine Campagne.!!

Cette moderne et charmante ferme a le style et l’élégance de la vie à la campagne, dans une version très haut de gamme. Bien que disposant de tous les attributs modernes nécessaires à la vie quotidienne, elle a su demeurer rustique et chaleureuse. L'utilisation généreuse de l'espace montre à quel point la structure a été extrêmement bien étudiée. L'extérieur respire l’ancien, tandis que l'intérieur est tout ce qu'une maison contemporaine devrait être : fonctionnelle et pratique, tout en permettant à la détente et la communion avec la nature. On ne se lasse pas d’admirer cette magnifique maison rustique dans son cadre non moins magnifique, verdoyant et accueillant de Santo Antonio de Leite, dans le Minas Gerais au Brésil.