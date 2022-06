Construction d'une Fantastique Maison Familiale

La toiture est désormais posée également et vient le moment de mettre en place l'isolation thermique. Vu le peu de besoin en chauffage, il n'y a pas d'installation de chauffage central. Un poêle à bois est installé dans le séjour et suffit à chauffer toute la maison. La chaleur est répartie dans les différentes pièces via la ventilation mécanique.

Le poêle à bois ne permettant pas un allumage automatique quand il fait froid, une poste chauffe électrique d'1kW a également été installée sur le circuit de ventilation. Celle-ci s'enclenche automatiquement en cas de besoin. La puissance est suffisante pour chauffer la maison.