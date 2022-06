homify 360° : Maison contemporaine sicilienne au bord de la mer

La pierre blanche de Modica définit la majorité de l'espace intérieur, simple et lumineux, et en fait un cadre idéal pour admirer la vue sur l'île de Capo Passero et les Monts Hybléens au loin: il suffit d'ouvrir la porte-fenêtre délicate et ce majestueux spectacle s'offrira à notre regard. Sur le mur du fond, placée dans une petit niche, une mosaïque colorée amortit la prédominance de blanc dans l'espace.