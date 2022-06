6 rangements pour une cuisine bien aménagée

Valentina Raffaelli et Luca Boscardin sont un duo d'expatriés italiens installés à Amsterdam qui ont fondé ensemble la compagnie Friday Project. Ils proposent ici un module de rangement des plus vivants et hors-du-commun. Tout d'abord, apprécions l'apparence générale du meuble : sa structure d'un jaune pimpant attire le regard, tandis que les les caisses et tablettes de métal blanc, de bois de qualité et de terracotta lui donne un aspect sophistiqué. Mais ce qui nous intéresse le plus dans ce projet original, c'est les mille et unes façons employées pour conserver et mettre en valeur les aliments. Outre les rangements plus conventionnels, notons par exemple les bocaux qui défient la gravité, l'espace planté qui offre des herbes fraîches, le plateau percé qui accueille les oeufs et la boite de céramique qui absorbe l'humidité des légumes frais. Un meuble magique qui a plus d'un tour dans son sac!