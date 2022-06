Quel Design pour une Salle de Bains Classique?!

La salle de bain attenante à la chambre principale regroupe un lavabo, une baignoire, une douche et des toilettes. Pour ne pas réduire l'espace, la cloison des toilettes ne monte pas jusqu'au plafond. Ainsi, nous appréhendons visuellement la totalité de la surface initiale. L'ambiance est chic et zen avec ce mélange de carrelages beige et gris et ces galets. Les matériaux et les accessoires sont très qualitatif ce qui donne un sentiment de luxe et de détente. La baignoire d'angle avec sa niche lumineuse, la douche carrelée pour un effet douche à l'italienne et le coin lavabo avec son éclairage latéral montre tout le soin apporté à cette pièce.