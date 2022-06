10 Superbes Salons au Style Classique.!!

L'on a tendance à oublier l'importance du tapis dans le design du salon. La rénovation d'un appartement a été l'occasion de créer un magnifique salon classique, à travers une restauration du parquet et un réaménagement des couloirs. Avec ce beau revêtement de sol, rien de plus facile que de choisir un tapis adapté, pour ne pas perdre l'aspect classique de la maison en général et du salon en particulier.