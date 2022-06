Éviter les Erreurs les Plus Courantes!!

Pour un intérieur réussi, et ce quel que soit le style décoratif que vous choisirez, il est important de ne pas surcharger vos pièces. Les bibelots innombrables, c’est du passé, surtout dans le salon. Faites donc attention à ne pas y aller trop fort sur les accessoires et autres objets décoratifs. Un intérieur simple et fonctionnel est toujours bien plus élégant qu’un intérieur qui en fait trop. Dispersez vos objets de façon uniforme à travers la maison, sans remplir complètement vos étagères. Une maison aérée, c’est une maison plus naturelle, plus simple, et plus agréable ! Le salon ci-dessus utilise une décoration minimaliste afin d’économiser de l’espace tout en rendant la pièce simple et élégante : un mobilier moderne + quelques accessoires tendance = un salon magnifique !