Une irrésistible Mansarde Shabby Chic!

Et voici enfin la zone la plus spectaculaire de la maison: la terrasse. Il n'aurait pas été possible de le réaliser sans la restructuration du toit. Elle a légèrement été surélevée par rapport à l’intérieur de la maison, pour garantir le meilleur rendement possible.

Dans ce petit coin de paradis ne manque pas l'atmosphère vintage et romantique que nous trouvons à l'intérieur: les meubles sont de style anglais et nous renvoient à l'atmosphère d'un jardin luxuriant. Quand on peut déjeuner dans un espace de ce genre, que demander de mieux?!

