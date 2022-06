10 Fauteuils Relax pour se détendre au Salon!!

Gros coup de coeur pour ce salon coloré et meublé à merveille ! Les fauteuils s'intègrent parfaitement dans la pièce. Leur couleur et leur design sont très originaux. On adore le rendu ! Ils ont une forme hors du commun et c'est ce qui nous plaît. Le dossier et l'assise sont large ce qui permet d'être confortablement installé. Les propriétaires ont opté pour les trois mêmes fauteuils mais aux couleurs totalement différentes et c'est ce qui fait tout son charme. La cheminée permettra de se relaxer tout en étant bien au chaud.

Besoin d'idées pour un salon coloré ? C'est par ici !