Une maison de campagne somme toute assez classique devient tendance en un tour de main grâce à ces chaises dépareillées. Pour garder un style cohérent, on choisira des modèles véhiculant l’ambiance rustique et on adoptera des chaises de style et de couleurs différents.

Pour cette salle à manger moderne au style scandinav e, on a choisi un modèle de chaise identique mais décliné en dix teintes différentes. Et la différence créée est impressionnante ! La palette déployée évolue autour d’une famille de vert-doré, ce qui permet d’ajouter de la richesse, du volume et de la texture à la pièce, un effet obtenu grâce à ces couleurs différentes.

Si vous avez peur de mélanger les couleurs et les imprimés, on espère que cette magnifique composition vous fera changer d’avis. La complexité des tissus empêche de sombrer dans le côté trop enfantin tout en distillant une pointe de fantaisie et de ludique.

Joli jaune

On est tout de suite attiré dans cette photo par la chaise jaune, qui contraste agréablement avec la palette sombre et sophistiquée de la pièce. En regardant plus attentivement, on se rend tout de fois compte que le modèle est le même que les autres chaises. Les lignes pures s’accordent parfaitement avec la table et les couleurs se répondent avec harmonie.