Horloges 3D

Cadran hypnotique

Il existe des milliers d’horloges différentes et pourtant, on vous promet que vous n’avez jamais rien vu de tel. Ce cadran est tout simplement magique : à chaque minute, la feuille change de forme, s’enroule sur elle-même ou se déplie pour afficher l’heure, tel un entonnoir. Et pour toujours plus d’originalité, vous pouvez choisir la couleur et les motifs de votre horloge. Hypnose assurée.