10 Splendides Cuisines ROUGES !!

Fan de rouge, on le retrouve dans cette cuisine. Pour la déco, on a opté pour des touches pep’s : le bar est la pièce de la cuisine que l’on remarque de suite ! Les chaises de style moderne complètent le look de cette pièce à merveille.

Les rangements pour les bouteilles de vin contre le mur sont, en plus d’être pratiques, très design ! Le noir laqué des meubles de cuisine rend très bien et vient terminer la déco ! On remarque aussi les lampes suspendues avec un fil rouge pour toujours conserver le code couleur, fil conducteur de la déco de cette cuisine.

