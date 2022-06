Teintes automnales : du jardin jusqu'au salon

L'automne arrive à grand pas! Si le calendrier nous indique qu'il reste encore un mois avant l'équinoxe, déjà on commence à sentir les signes de la nouvelle saison. La température chute lentement, jour après jour, et les gens délaissent leurs maillots de bain et leurs sandales pour leurs pulls douillets et leurs bottes confortables. Les journées sont de plus en plus courtes et, très bientôt, nos parcs et jardins troqueront leur habits verts pour un manteau de saison. Chez homify.fr, tout ces changements nous inspirent! Si nous regrettons de devoir dire au revoir à l'été, nous sommes stimulés par toutes ces jolies teintes automnales qui habiteront bientôt nos paysages. Aussi, nous avons choisi de vous présenter un petit aperçu des manières d'intégrer ces couleurs chaudes autant à votre aménagement paysager que dans le confort de votre maison. Après tout, nous aurons tous besoin d'un peu de réconfort au cours des prochains mois…