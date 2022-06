10 Raisons d'opter pour une maison à ossature bois!

Economique et écologique, la maison ossature bois a tout pour plaire!

Le bois a l'avantage d'être très versatile et de s'intégrer tout aussi bien au sein d'un paysage naturel que dans un environnement urbain, et s'adapte à tous les goûts! Les nombreuses essences de bois permettent une grande variété de teintes, et le bois peut être tout aussi bien travaillé dans un esprit traditionnel que pour un projet résolument contemporain.

Excellente pour l'isolation thermique de la maison, une ossature en bois permet de considérables économies d'énergie. Léger, le bois permet également un chantier plus rapide et plus simple, ainsi que la conception de maison en kit offrant des solution très pratiques et économiques, à la portée de toutes les bourses.

Pour les plus indécis, voici une petite sélection de projets pleins de charme et d'astuce pour se décider à sauter le pas!