Une Vieille Maison Totalement RÉINVENTÉE.!!

Quelle transformation ! La pièce semble désormais bien plus spacieuse, lumineuse et agréable, et cela grâce à plusieurs changements. Tout d'abord, les sols ont été rénovés et les murs repeints. L'ensemble des vieux meubles et des bibelots ont disparus, tout comme les stores et les rideaux. Maintenant, les fenêtres anciennes sont nettement mises en valeur et la lumière inonde la pièce. De plus, la cheminée a été repeinte en blanc et se fond ainsi parfaitement dans le reste de la décoration, qui allie le charme de l'ancien et un style très moderne.