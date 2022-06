Un Petit Appartement Vraiment INCROYABLE.!!

Aujourd'hui nous vous emmenons en Italie pour faire un tour dans un appartement qui est l'oeuvre des experts de Galleria del Vento. L'appartement se compose de 2 étages, une zone jour au premier niveau et une zone nuit au second. L'intervention s'est principalement concentrée sur la zone de jour, sur la cuisine et sur la chambre à coucher. Le style choisi pour l'intérieur est moderne et les meubles ont des lignes claires et simples.

Le projet nous a conquis tout de suite pour la simplicité de ces choix. Les matériaux choisis pour les revêtements sont assortis parfaitement à ceux des meubles. De cette manière a été créé une homogénéité dans les intérieurs sans leur enlever de l'intérêt. Voyons lesquels!