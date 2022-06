homify 360° : L'histoire d'une cabane de ferme transformée en maison familiale

​Quelques mètres nous séparent maintenant de l'entrée, mais il est toujours difficile de distinguer complètement la maison. On comprends qu'un nouveau mur vitré ferme l'espace intérieur de la maison, séparé du mur original en pierres sèches. La maison s'est en effet installée à même le périmètre originale du poulailler, s'appuyant sur les murs latéraux et créant une distance avec les deux autres parois. Cela permet de créer deux cours privés, à l'avant et à l'arrière de la maison, qui opèrent comme des sas ou des espaces tampons entre la maison et le paysage.