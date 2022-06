Transformation Miracle d'une Grange en Maison de FAMILLE.!!

Ce qui était auparavant une grange et étable est après rénovation devenue une sublime maison contemporaine, située dans la ville historique de Alrewas dans le comté du Staffordshire. Ce projet, orchestré par l'agence anglaise Alrewas l'Architecture Ltd, vise à transformer deux bâtiments précédemment délabrés en une maison spacieuse et vivable pour les occupants. L'ancienne étable et la grange d'origine ont été rénovées et une nouvelle extension a été ajoutée afin d'agrandir la surface habitable.

A 'fusée', ni sur le prolongement, rejoint les anciens et les nouveaux tronçons de la propriété, et maintenant Mellor Barns est indéniablement une maison de famille à être fiers. Non seulement il est un exemple de l'architecture étonnante, mais il dispose également d'un chauffage au sol et bloque Porotherm pour assurer le transfert de la chaleur autour de la maison est aussi efficace et écologique que possible. En plus de cela, dix-sept panneaux solaires ont été ajoutés sur le toit, et la propriété a également été équipée d'un poêle à bois. Jetons un coup d'oeil de plus près…