Les 10 Plus Belles Maisons en Bois.!!

Cette maison en bois bénéficie d'un extérieur très spacieux avec un mélange de bois et de pelouse. La terrasse en bois, très étendue, s'étire jusqu'à la piscine, qui elle-même vient donner un peu de de changement à cet environnement au bois omniprésent. Cette terrasse offre confort et fonctionnalité, avec un ensemble de jardin sous le préau, une douche au design minimaliste pour la piscine, et un espace générale de détente très espacé, minimaliste et esthétique.

Autour de la maison, la pelouse vient calmer le jeu et donner plus de convivialité et de naturel à la maison. Elle permettra aux plus petits de profiter de l'extérieur et permettra à la maison de ne pas sembler trop froide et trop sérieuse. Par ici pour la suite du projet!