L'Arme ULTIME Pour Laver son Linge en Machine.!!

Les programmes éco, à ne pas confondre avec les programmes rapides, peuvent être un premier pas pour réduire l'impact du lavage sur l'environnement. Destinés à faire économiser de l'énergie, ils impliquent un temps de trempage plus long. En plus de l'aspect écologique, vous constaterez que le linge ressort plus propre.

Prêtez aussi une attention particulière à l'entretien de votre machine. Pour cela, utilisez du vinaigre blanc. Il suffit d'ajouter deux cuillères à soupe, à verser à la place de l'adoucissant, quand vous lavez vos draps à 60° ou à 90°. Produit naturel, il détartre sans être agressif, ni pour ma machine ni pour l'environnement. Le vinaigre a d'autres propriété intéressantes : désodorisant, il peut aussi être une alternative aux adoucissants, souvent allergènes. De plus, il empêche en effet au calcaire de se déposer sur le linge et de devenir rêche. Et si vous souhaitez tout de même parfumer votre linge, ajoutez-y quelques gouttes d'huiles essentielles.

D'autres accessoires existent pour réduire l'impact du lavage et du séchage en machine sur l'environnement, comme les balles de lavage. En reproduisant l'action de battre le linge comme les lavandières autrefois, elles facilitent le lavage, assouplissent le linge et permettent de diminuer de 20% la quantité de lessive.

