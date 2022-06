Une Maison à l'intérieur… ÉPATANT.!!

Que feriez-vous si vous disposiez de quelques tonnes de sapin blanc et plusieurs milliers d'euros? Vous construiriez sûrement une maison en bois disposant d'un grand jardin et d'un panorama inégalable, non? C'est le rêve qu'ont réalisé les propriétaire de LivingTube, la villa que nous vous présentons aujourd'hui.

Une construction en bois bioclimatique qui dispose d'une faible consommation d'énergie grâce à ses matériaux isolants qui permettent de stocker durablement la chaleur à l'intérieur. La présence de grande surfaces vitrées permettent une entrée de chaleur et de lumière naturelle incomparable ainsi qu'une vue imprenable sur le jardin ! Tandis que du jardin on dispose d'un point de vue sans pareille sur les volumes graphiques et élégants de la maison.

Les créateur de ce joyau architectural sont nos experts architectes allemands de Danke Architekten, que nous vous invitons grandement à découvrir !