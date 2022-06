Les Plus Belles Maisons de la Semaine.!!

Depuis l’extérieur, on peut d’abord en effet apprécier l’architecture du bâti : une succession de terrasses, des volumes qui se chevauchent, des escaliers formant des zigs-zags…

La séparation entre la maison et le jardin est ainsi formalisée par un escalier de béton et verre qui longe la façade et fait communiquer tous les niveaux : jardin, terrasse solarium. Mais c’est également un pont symbolique entre deux univers, l’humain et le naturel. Aussi la maison IPE résonne comme une ode à la conjonction des éléments!