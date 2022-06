Des halls d'hôtels surprenants

À l'hôtel Sofia Casa Vacanze, le hall de réception est combiné à la salle à manger. Le décor de l'hôtel moderne et minimaliste crée élégance et légèreté. Cependant un mur est en simple contradiction avec ces dernières paroles ! Les couleurs et la photo de cet ours sont en adéquation avec le côté rustique de la pièce, et garantit aux clients de l'hôtel de prendre le petit déjeuner dans le calme de la nature.