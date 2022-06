DIY: Créez un Éclairage Personnalisé avec 3 Fois RIEN.!!

Une autre version d'abat-jour fait à la main est cette sphère, idéale dans un salon à haut plafond. Pour fabriquer un abat-jour en 5 étapes, commencez par vous procurer un ballon de baudruche, du liquide vaisselle, de la colle liquide, de la ficelle de coton épaisse et de la laque. Gonflez le ballon à la taille désirée et recouvrez-le entièrement de liquide vaisselle. Ensuite, entourez le ballon de fil dans tous les sens possibles mais en laissant un trou assez large pour y passer une ampoule. Badigeonnez de colle liquide tout le fil disposé sur le ballon et laissez sécher pendant 5h. A l'aide d'une aiguille, éclatez le ballon et retirez-le. Pour finir, appliquez de la laque sur l'abat-jour et pendez-le après avoir fixé l'ampoule. Le tour est joué!