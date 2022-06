EXCLUSIF: 6 Maisons FAMILIALES Modernes.!!

Un autre changement dramatique du paysage se fait sentir sur cette photographie. La topographie élevée du bosquet derrière la maison s'incline et s'abaisse pour former un plateau étendu en contre-bas. Cette variation topographique s'est avérée être une occasion pour les architectes de poser un geste architectural tout aussi dramatique. Ainsi, le volume compact et opaque qui forme le premier étage semble réfuter l'affaissement du sol et flotte au même niveau que la forêt, au-dessus d'un étage principal léger et ouvert. Cette effet vertigineux est renforcé par l'absence de colonne aux extrémités du rez-de-chaussé et par les larges parois coulissantes qui dégagent les coins.

Voilà le projet!