Un Jardin PARFAIT Toute l'Année: c'est POSSIBLE.!!

Les experts en la matière disent que le jardinage est une activité recommandée aux personnes qui souffrent de stress, de dépression ou d'anxiété par l'effet positif que les plantes ont sur les êtres humains.

La première chose que vous devez considérer est de décider le meilleur type de gazon qui répond aux nécessités de votre jardin. Il est bon de savoir qu'il y a un gazon pour les climats chauds et pour les zones plus froides.

Les premiers résistent plus à la sécheresse et les deuxièmes maintiennent toujours leur verdure en résistant aux basses températures. Il y a aussi des espèces plus appropriés à l'ombre et d’autres qui ont besoin de moins d'arrosage.

Ce jardin est signé Baires Green.