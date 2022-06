homify 360° : Refuge dans les Alpes suisses

Tout d'abord, apprécions l'incroyable panorama qui entoure ce bâtiment inhabituel : les pics du Bishorn et du Weisshorn domine l'horizon, fier et massif, tandis que le glacier de Turtmann étend sa longue langue froide sur ce paysage désolé. Parce qu'il s'agit véritablement d'un désert de glace et de roches, où la végétation pêne à s'intégrer et qui nous rappelle le sol lunaire ou les autres territoires impossibles des films de Science-fiction. Dans cet univers chimérique, le refuge s'implante relativement bien, grâce à un savant jeu de ressemblances et de différences. Ainsi, le revêtement métallique réfléchissant détonne dans cet environnement aride, comme un diamant dans un tas de roches, mais sa nature manifestement minérale est clairement familière. Sa morphologie accidentée, quant à elle, paraît être une réinterprétation poétique des montagnes environnantes, alors que base suit sagement les profils du sol irrégulier, s'accrochant vigoureusement à ce paysage vertigineux.