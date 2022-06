10 incroyables extensions de maison en bois

L'extension de maison en bois offre une solution accessible et économique pour transformer nos habitations.

Écologique, isolant, renouvelable, léger et design : l'usage du bois est respectueux de l'environnement et s'adapte à tous les besoins, tant il est versatile.

Du projet le plus contemporain à l'extension de maison traditionnelle, c'est une option qu'il serait dommage de ne pas considérer, que ce soit pour une extension harmonieuse d'un volume existant ou pour redessiner les lignes du bâtiment de manière radicale. C'est une solution efficace pour donner à une habitation un style contemporain et actuel! Une extension en bois est un chantier rapide et relativement simple à mener, pour aménager une pièce supplémentaire, agrandir un espace, créer une véranda…

Nous avons donc concocté une petite sélection de projets, une véritable petite mine d'idées pour préparer son projet, et de quoi convaincre les plus hésitants à se lancer!