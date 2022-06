Extension Bois pour Petit Budget!

Le salon est équipé d'un parquet, et comme nous le voyons ici, toutes les cloisons ont été bâties en bois. Ce choix a permi de réduire considérablement les coûts de construction, tout en optant pour des matériaux écologiques.

La hauteur sous plafond confère une sensation d'espace agréable, dont le confort n'est que renforcé par la place accordée aux fenestrages.

Ce type d'espace permet d'y organiser des travaux aisément, les cloisons en bois étant simples à percer et à repeindre. Il est également possible d'y ajouter des rayonnages, étagères, placards et mezzanines en bois auto-construites ou crées sur mesure qui viendront s'intégrer parfaitement à l'ensemble, pour un aménagement modulaire, pratique et intégré.

Nous pouvons donc prévoir d'éventuels aménagements ultérieurs en diminuant la lourdeur des travaux nécessaires: il est ainsi plus facile de se projeter dans des projets futurs.