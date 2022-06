10 Incontournables Idées pour la Peinture du Salon!

Pour un salon de style scandinave misant sur l'usage du bois clair assorti de touches de couleur, des murs gris clairs bleutés peuvent faire des miracles!

Les tons pastels s'accordent parfaitement au bois pour créer une ambiance feutrée pleine de douceur et de chaleur. Quelques touches de couleurs vives, du gris anthracite et du blanc pour créer du contraste, et nous voilà face à un superbe salon moderne et sans chichis.