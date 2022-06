10 Superbes Maisons Familiales à Petit Prix

Cette maison familiale de région parisienne propose une union entre le mode de vie citadin et la verdure.

Restructurée afin de lui donner une allure plus contemporaine, la construction comportait 2 anciens ateliers en bois conservés et restaurés dans leur esprit d’autrefois. L’ancienne cour des ateliers a été transformée en jardin bucolique afin de former un lien privilégié entre les ateliers et la maison.

Elle était composée avant de plusieurs appartements pour plusieurs générations de la même famille, ainsi que d’ateliers loués à des artisans. Elle a été réunifiée pour abriter une seule et même famille dans ses multiples vies du quotidien : travail, loisirs, réceptions, intimité paisible… et le jardin devient ainsi un véritable poumon pour se retrouver et se ressourcer parmi les siens.