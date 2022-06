8 Plans de Cuisine qui Métamorphosent l'Espace.!!

Marbre, granit, ardoise, pierre de lave, pierre bleue du Hainaut, pierre de Bourgogne… D'une manière générale, les pierres s'adaptent bien aux contraintes de la cuisine. Granit, marbre et pierre de lave ont une durée de vie très longue et sont réputés pour leur résistance. Mais attention, si elles supportent parfaitement la chaleur, un choc thermique entre le plan froid et un plat très chaud peut faire éclater une veine dans la pierre et l'endommager durablement. Il faut savoir par ailleurs que les marbres, les pierres de Bourgogne ou du Hainaut sont plus sensibles aux rayures, aux impacts, aux taches (notamment de vin), surtout acides (Coca-Cola, vinaigre, citron, entre autres).

Par ailleurs, au fil du temps, ces pierres deviennent poreuses et un traitement oléofuge est indispensable et doit être renouvelé régulièrement. L'ardoise peut être poncée puis traitée. : il existe différentes finitions : polie, flammée, vieillie. Optez pour une pierre polie, elle sera plus facile à vivre au quotidien. Respectez les consignes du fabricant en matière d'entretien.

