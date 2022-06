Comment Optimiser un PETIT Espace?

Dans toutes les pièces de la maison, pensez à exploiter le moindre recoin. On utilise ainsi des rangements qui vont jusqu’au plafond et on glisse aussi quelques boîtes de rangement sous le lit. L'utilisation maligne de tous ces espaces vous feront gagner un espace de stockage considérable.

A l'inverse, pour éviter de ne plus s'y retrouver, évitez de vous laisser dépasser par les évènements et ranger régulièrement vos affaires et ce, dans leurs places respectives. Vous garderez votre petit espace épuré et lumineux.