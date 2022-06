Éléments de décoration en trompe-l'oeil

Ce poster géant est stupéfiant ! Impossible de ne pas s'avancer afin d'avoir une meilleure vue de cette œuvre réalisée en métal et dorures oxydées. Ce trompe-l’œil, une réalisation unique sortie de l'imaginaire de Martine Belmon de chez Belmon Déco permet d'apporter à cette pièce un côté baroque contemporain. Gris, rouge et reflets métalliques sont assemblés de manière harmonieuse et créent ainsi un ensemble homogène et accueillant.