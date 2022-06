Le MEILLEUR CHOIX de Pergola pour Jardin ou Terrasse.!!

Le matériau le plus recommandé pour la construction de votre pergola, est le bois. Certaines personnes préféreront utiliser le fer, car cette matière possède plus de résistance aux aléas climatiques, mais le bois possède un cachet avec lequel le métal ne saurait rivaliser. De plus le bois, s'il est bien entretenu connaît une solidité et une longévité sans pareille. Les types de bois recommandés sont en priorités les différentes variétés de pins (suédois, russe, et insignis de l'Oregon), le chêne, le frêne, le tilleul, le cèdre, le cerisier, le noyer, le hêtre et des variétés orientales telles que l'ipe, le buginga et l'ukola.) Les options sont variées, ainsi vous pouvez également opter pour des colonnes de béton et un toit en tuiles ou pourquoi pas en chaume, si vous voulez donner un caractère pastoral à votre installation.Si le traitement d'une pergola en fer est plutôt simple, c'est à dire de peindre dans la couleur désirée en utilisant une peinture antioxydante et de passer une couche d'émail afin d'éviter les risques de rouilles. Celui du bois est un petit peu plus compliqué. En effet, sa surface doit être traitée avec des vernis spéciaux qui dépendent de son type, le bois en effet supporte mal la pluie et le froid. Le pin en tout cas est une option en or, car il est très résistant aux insectes et à la putréfaction.