Un Appartement de 80m² qui Cache une Étonnante Surprise.!!

Qui n'a jamais rêvé de l'idée de profiter de tout le confort d'une villa au milieu de la ville? Qui n'a jamais rêvé d'avoir un appartement de luxe avec piscine dans l'un des quartiers les plus anciens et les plus fastueux d'une grande capitale européenne comme Madrid? La villa Chamberí réunie toutes ces qualités, et sort tout droit d'un film. On l'avoue, à la Rédaction d'Homify, on a craqué pour cette petite merveille !

Situé au privilégié 12ème étage d'une tour des années 60 et accessible grâce à un merveilleux jardin qui se déploie sur deux niveau! Le premier niveau dispose d'une piscine haricot qui rappelle le décor des motels décadents des longues routes américaines. La villa de 80 mètres carrés, s'étend sur deux étages, le rez-de-chaussée abritant l'espace de vie qui constitue ainsi une petite maison disposant de tout le confort nécessaire.

Un projet incroyable photographié par nos experts photographes d'Image Subliminal qui depuis 2008 diffusent des projets espagnols et internationaux et repoussent toujours et encore les limites de l'architecture.

Mais, n'attendons plus et découvrons ensemble cet incroyable projet!