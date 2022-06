Le béton pour votre intérieur?

Commençons tout d'abord par une de nos pièces maîtresses, la cuisine. Découvrez ici une création française signée Hugo Sauzay qui joue aisément et habilement sur les contrastes des matériaux. Entre bois et béton, cette cuisine laisse sans voix. L'îlot de cuisine est en effet en béton et se marie parfaitement avec le revêtement au sol en bois ainsi qu'avec les placards. On a qu'une envie: se mettre aux fourneaux et inviter nos amis à boire un verre autour de cette table qui prolonge l'îlot.