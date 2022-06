7 Rangements Révolutionnaires pour les Petits Espaces !!

Le meuble de rangement par excellence, c’est l’étagère. Cependant, toutes ne se valent pas, surtout pour ordonner une pièce de petite taille. Pour les petits intérieurs, les étagères doivent être choisies dans des versions fonctionnelles, pratiques, et esthétiques. En plus de choisir des étagères pour ordonner votre espace, il pourra être intéressant d’adopter un style minimaliste dans votre décor en général. Plus qu’un simple style décoratif, le minimalisme vous permettra de faire le tri et de rendre votre intérieur bien plus aéré. Résultat : moins d’objets à positionner sur vos étagères ! De plus, cela vous permettra de choisir un modèle d’étagère aux lignes épurées qui ne seront pas entièrement cachées par un grand nombre d’objets superflus. La pièce illustrée ici nous montre un intérieur relativement vide, mais pas froid (le bois aide les intérieurs minimalistes à garder de la chaleur). L’étagère utilisée sépare deux espaces et accueille un petit nombre d’éléments. C’est simple et pratique !