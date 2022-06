Des idées Pleines de Style pour Cacher vos Poubelles.!!

Les poubelles ne sont pas vouées à rester à l'air libre, à la vue et au su de tous. Beaucoup de villes ont résolu le problème des ordures qui sentent mauvais et qui gâchent le paysage en optant pour un stockage souterrain des déchets. Grâce à des tuyaux qui dépassent du sol, on peut faire disparaitre les déchets dans les profondeurs de la terre. Cette réussite à grande échelle peut aussi être une solution pour les particuliers. Grâce à un tel système vous pourrez disposer d'un stockage propre et ordonné de vos déchets. Les containers sont en effet au départ conçus pour l'espace public mais ils peuvent aussi être installés sur des terrains privés. Mais cela coûte un certain prix. Ce dernier varie en fonction des fournisseurs, des fabricants et des modèles, mais il faut compter au moins 10.000 euros, installation comprise. Par ailleurs, il faut impérativement décider du lieu d'installation en accord avec les livreurs, l'office d'urbanisme et l'entreprise de transport. Il faut aussi prendre des dispositions particulières concernant la sécurité lors de l'évacuation des déchets.