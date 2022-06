Maisons écologiques

La restauration et la rénovation d'une maison existante a toujours été considérée comme un acte durable. En effet, pourquoi détruire quelque chose qui est déjà là? En utilisant les ressources disponibles localement et par la réutilisation des matériaux anciens, vous laisserez une empreinte écologique beaucoup plus faible sur la planète.

Sur la photo, on découvre une maison datant du XVIIIe siècle, entièrement restaurée. L'utilisation de matériaux de provenance locale, soutenant la construction d'origine, a aidé à fondre la maison dans son environnement rural. L'angle et la couleur du toit permettent une large absorption de la lumière du soleil pendant la journée et assurent une maison chaude en hiver et fraîche en été. De plus, les grandes portes coulissantes couvertes de bois, qui s'ouvrent sur la belle étendue d'eau, permettent d'aérer efficacement l'intérieur de cette maison.