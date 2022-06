Voici Comment Installer Facilement un Sauna chez Vous.!!

ITALIAN WELLNESS - The Art of Wellness

Le sauna classique, dit « finlandais »

Ce sont les saunas les plus connus. Ils comprennent une cabine en bois, un ou plusieurs bancs, et un poêle qui peut être électrique, au gaz, ou au feu de bois. La température à l’intérieur d’un sauna de ce type peut atteindre les 100°C. Les fabricants proposent le plus souvent des modèles standardisés de cabines qui s’intègrent très bien à l’intérieur d’un logement. De nombreux modèles existent avec des styles différents pour tous les goûts. Il est également possible de faire construire votre sauna sur mesures mais le prix sera évidemment plus élevé.

Le combiné

Ce type de sauna, plus récent, intègre une douche à l’intérieur de la cabine. Vous aurez également le choix d’utiliser votre cabine soit en mode sauna, soit en mode hammam. Vous devrez alors installer un poêle spécialement conçu pour pouvoir diffuser au choix une chaleur sèche ou une chaleur humide. Le principal avantage du sauna combiné est l’optimisation de l’espace puisque la douche intégrée pourra être utilisée quotidiennement.