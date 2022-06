7 créations aux motifs graphiques

Bien que les couleurs unies et claires soient des valeurs sûres de design, elles peuvent paraître à la longue quelque peu terne et monotone. Pourquoi ne pas mettre un peu de couleur et d'énergie dans vos intérieurs et faire un pied de nez à toutes ces journées grises? Si les décors aux motifs prononcés sont risqués et demande une sensibilité spéciale aux multiples agencements nécessaires, le résultat, lui, peut être spectaculaire. Des lignes dynamiques, des surfaces dansantes, des géométries énergiques et le tout dans un amalgame de contrastes graphiques noir sur blanc ou d'expressions colorés et joyeuses… Au revoir minimalisme et bonjour maximalisme! Laissez-vous inspirer par le travail des architectes du Bauhaus et du Constructivisme russe ou par les tableaux hypnotisants des mouvements Op Art et de l'abstraction géométrique.

Pour vous convaincre, nous avons rassemblé dans cet article sept créations toutes spéciales. Choisies par votre équipe homify.fr parmi des projets aux quatre coins de l'Hexagone, vous trouverez des réalisations de différentes tailles et de différentes échelles, qui vous permettront d'imaginer une intervention plus petite et ciblée, délicate, ou un projet d'envergure qui transformera complètement votre logement.