7 choses à savoir sur le Stockage du Vin.!!

Le vin préfère reposer dans le noir. La lumière peut l’abimer, et ceci est particulièrement vrai pour les vins blancs et mousseux. Cela est valable pour la lumière naturelle comme artificielle. C’est pourquoi, même si cela confère indéniablement un certain cachet, il ne faut surtout pas entreposer ses vins dans une cuisine ou un salon (sans compter qu’une belle cave aura tout autant de charme !). On préférera une pièce sans fenêtres, et sans éclairage trop intense (toujours en termes d’esthétisme, la bougie donne un certain style !).

