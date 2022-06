Que Faire dans mon Jardin pour le Printemps?

My Little Jardin

Un point important pour un jardin fleuri et surtout de petite taille: les fleurs en pot que l’on dispose savamment pour embellir la maison ou la terrasse. Certaines fleurs ne supportant pas l’hiver et les gelées, il est impératif d’éviter de les planter en pleine terre dans le nord de la France. Les planter en pot vous permettra de les rentrer une fois l’hiver venu, et de les garder dans un endroit sec et aéré, comme une cave (sans humidité) ou un grenier.

Les lauriers roses, par exemple, sauront parfaitement s’épanouir dans de grands pots. Avant l’arrivée des gelées, on les rangera à l’abri ! Mais c’est vrai également des fleurs de jardinières comme les géraniums – parfaits pour écarter les moustiques – ou des fleurs tropicales, comme ce dipladenia qui pourra rester en extérieur l’été mais retrouvera la chaleur de nos maisons dès que l’automne montrera le bout de son nez !

