Comment créer un style rustique ?

On adore les cuisines rustiques et ça tombe bien, c’est l’une des pièces les plus faciles à réaménager. Pour obtenir l’effet désiré, on pensera bois : plancher, placard, plan de travail, grosse planche à découper, la liste est longue. Plus le bois est authentique, c’est à dire non traité, plus votre intérieur aura l’air authentique, lui aussi, donc ne lésinez pas sur le budget. Vous pouvez utiliser des vernis et des finitions mais attention à ne pas en abuser, car on bascule très vite vers un look imitation bois pas très design.