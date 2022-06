Une Surprenante Maison FAMILIALE Toute en Bois.!!

Avec ce froid, c'est toujours un plaisir de visiter un intérieur de style montagnard, avec du bois partout et une cheminée! Il y n'a rien de mieux pour donner le même sens de chaleur et d’accueil. Ce que allons aujourd'hui visiter joue sur l'homogénéité des matériaux très là-haut et la fusion de tous les éléments. Le bois a été traité de façon à avoir une homogénéité chromatique entre éléments structuraux au plafond, au plancher et sur tous les meubles. De cette manière on se sent y totalement enveloppé à l'intérieur de ces intérieurs !