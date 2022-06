Optimiser un Petit Salon: 7 idées RÉVOLUTIONNAIRES.!!

Une bonne idée pour le salon consiste à créer son espace en commençant par un coin de la pièce. Cette astuce permet d’ouvrir le coin salon sur le reste de la pièce afin de garder le plus d’espace possible. Cela crée de la continuité dans votre pièce et évite de fermer votre espace en disposant des objets en travers. Cette image illustre très bien notre idée : dans cette petite pièce, le coin salon a été installé à partir du coin de la pièce, sous la fenêtre pour ouvrir l’espace au lieu d’obstruer la pièce. Le canapé épouse l’angle de la pièce et l’espace de détente est directement accessible. Cette configuration est bien plus moderne et efficace que de positionner le canapé en travers de la pièce !